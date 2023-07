Noch herrscht Unklarheit, was genau Britney Spears in Las Vegas passiert ist.

Hat ein Sicherheitsmann Britney Spears in Las Vegas ins Gesicht geschlagen? Das soll laut eines Medienberichts passiert sein.

Während eines Vorfalls in Las Vegas soll ein Security-Mann einem Medienbericht zufolge angeblich Britney Spears (41) ins Gesicht geschlagen haben. Wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet, habe der Superstar am Mittwochabend beim Betreten eines Restaurants den Basketballspieler Victor Wembanyama (19) erkannt und mit diesem ein Foto knipsen wollen. Dann sei es zu dem Zwischenfall gekommen.

Was ist in Las Vegas vorgefallen?

Wie es weiter heißt, habe die Sängerin dem Sportler auf den Rücken geklopft. Unverzüglich sei jedoch ein Security-Mann, der für die Sicherheit der Spieler des Teams San Antonio Spurs zuständig ist, eingeschritten. Ursprünglich berichtete das Portal, dass dieser Spears offenbar mit der Rückhand ins Gesicht geschlagen habe, weshalb die Sängerin hingefallen sei. Nachdem Spears sich zu ihrem Tisch begeben habe, sei der Mann zu ihr gegangen, um sich zu entschuldigen. Das Team von Spears habe später angeblich Anzeige bei der Polizei erstattet.

Laut anonymer Polizeiquellen sei auf einem Überwachungsvideo zu sehen, wie der Sicherheitsmitarbeiter die Hand von Spears weggestoßen habe und sie dabei von ihrer eigenen Hand im Gesicht getroffen worden sei, heißt es in einem Update. Unterschiedliche Quellen aus Polizeikreisen widersprechen sich offenbar, wie in dem Vorfall derzeit ermittelt wird. Die einen sprechen demnach davon, dass mutmaßlich nichts strafrechtlich Relevantes vorgefallen sei. Andere hätten erklärt, dass man das Ganze sehr ernst nehme und der Fall womöglich an die Staatsanwaltschaft übergeben werde.

Die Polizei bestätigte laut "Los Angeles Times" in einem Statement, dass Beamte am späten Mittwochabend aufgrund einer möglichen Körperverletzung ausgesandt worden seien. Es habe keine Festnahmen gegeben. Spears' Name wird in dem Statement nicht genannt und zum jetzigen Zeitpunkt wolle man noch keine weiteren Details preisgeben. Was genau am Mittwoch passiert sein könnte, ist derzeit somit noch unklar.