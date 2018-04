Am heutigen Dienstag feiert Victoria Beckham ihren 44. Geburtstag. Den Abend zuvor verbrachte die vierfache Mutter gemeinsam mit ihren Kindern. Auf Instagram teilte sie ein wunderschönes Familienfoto mit ihren Liebsten. Darauf ist Victoria - in komplett weißem Outfit - neben ihren Söhnen Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13) und Töchterchen Harper (6) zu sehen. Lediglich ihr Mann David Beckham (42) fehlt. Zu dem Schnappschuss schreibt die Designerin: "Geburtstagsabend mit meinen Babys. Ich liebe dich so sehr @davidbeckham, Küsse."

Zuvor postete Beckham bereits ein "Boomerang"-Video, auf dem sie mit Harper ausgelassen in der Sonne tanzt. Victoria besuchte am Montag in Hollywood den Walk of Fame, wo ihre Freundin Eva Longoria (43) ihren Stern einweihte. Auf Instagram teilte Victoria ein gemeinsames Foto mit dem "Desperate Housewives"-Star und kommentierte: "Wir sind so stolz auf Eva Longoria". Von ihrem Geburtstag selbst hat das ehemalige Spice Girl bisher noch keine Fotos veröffentlicht.