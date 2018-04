Welche Mutter würde sich nicht ein solch reizendes Geschenk zu Ostern wünschen? Victoria Beckham (43, "Learning to Fly") hat von ihrem Töchterchen Harper eine selbstgemachte Karte geschenkt bekommen, wie sie stolz bei Instagram zeigt. Das schönste sind aber nicht Motive wie der pinke Flamingo oder Harper und ihre Mutter, die die Tochter der Sängerin und Designerin gemalt hat.

Überhäuft mit Komplimenten

Harper hat ihrer Mutter dazu auch gleich noch ein paar Zeilen geschrieben, in denen sie diese geradezu mit Komplimenten überhäuft. "Liebe Superhelden-Mama", fängt Beckhams Tochter an. "Du bist so hübsch und sehr witzig. So wie du immer bist." Da können die Fans der Sängerin wohl nur zustimmen. "Unbezahlbar", urteilt eine Nutzerin über die Karte. "Harper ist so süß", schwärmt eine andere.