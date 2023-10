von Christina Klein Normalerweise kennt man David und Victoria Beckham professionell, trocken und stylisch. Humor ist nicht das erste Attribut, was man mit dem Glamour-Paar in Verbindung bringt, bis jetzt. Ein lustiges Video der beiden geht viral.

Am 4. Oktober wurde die Netflix-Dokumentation "Beckham" veröffentlicht. Vier Folgen lang gewährt die Mini-Serie einen Einblick in die Karriere und das Privatleben des erfolgreichen Fußballers. Doch wer eine weitere schnöde Fußballer-Dokumentation erwartet hat, der irrt.

Denn eine besonders witzige Szene geht dieser Tage viral. Auf fast jeder Social-Media-Plattform springt einem der Clip, ein Ausschnitt aus der Doku, ins Auge. Victoria Beckham gibt auf dem Sofa sitzend, in einer weißen Bluse gekleidet ein Interview für die Doku. Doch David Beckham passen ihre Antworten nicht, sodass er sich immer wieder durch den Türspalt in die Aufnahme einmischt.

Victoria Beckham wird von ihrem Mann in die Zange genommen

Der Clip beginnt, indem Victoria Beckham über ihre eigene Kindheit und Jugend sagt: "Wir sind Arbeiter, aus der Arbeiterschicht", David unterbricht aus dem Off: "Sei ehrlich", sagt er. Sie guckt ihn erstaunt an und sagt: "Oh, ich bin ehrlich". Er wieder: "Sei ehrlich", auch sie wiederholt sich: "Ich bin ehrlich." Dann geht der Ex-Profifußballer, der im Türspalt des Interviewzimmers steht, mehr ins Detail, was er mit seiner Aufforderung gemeint hat: "In welchem Auto fuhr dich dein Vater zur Schule?"

Sie beginnt "Also mein Dad", David Beckham unterbricht seine Frau erneut und fordert: "Nein, eine Antwort", sie wieder: "Mein Dad...", David unterbricht noch mal: "Was für ein Auto war es?" Mit Mühe versucht Victoria Beckham sich, um die Antwort herumzuschleichen: "Es ist nicht so eine einfache Antwort, weil..." wieder ihr Mann aus dem Off, er lässt nicht locker: "In welchem Auto hat dein Vater dich zur Schule gefahren?" Ein letztes Mal versucht sie, aus der Nummer rauszukommen: "Es kommt drauf an." Nun hat David Beckham langsam keine Geduld mehr bei dem Hin und Her: "Nein, nein, nein, nein, nein."

Endlich gibt Victoria, die behauptet aus der Arbeiterklasse zu kommen, die lang erbetene Antwort: "Okay, in den 80er-Jahren hatte mein Vater einen Rolls-Royce." David Beckham daraufhin erleichtert: "Danke dir" und schließt die Tür. Da muss selbst die oft mimiklose Victoria Beckham schmunzeln.

Quelle: Netflix

+++ Lesen Sie auch +++

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz wollten keine Hochzeitsgeschenke

Victoria und David Beckham spenden eine Million Pfund für ukrainische Kinder

Pink bittet Cristiano Ronaldo um einen Weihnachtswunsch