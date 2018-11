Vor über 100 Jahren erfand die Amerikanerin Mary Phelps-Jacobsen den BH - heute ist das Kleidungsstück weit mehr als nur ein bisschen Stoff für drunter. Dessous sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Promis wie Rihanna oder Miley Cyrus spazieren darin über die Straße, Firmen wie Agent Provocateur oder Victoria's Secret verdienen damit Millionen.

Letztere präsentiert seit über 20 Jahren den sogenannten "Fantasy Bra", ein millionenschweres Schmuckstück. Das erste Modell wurde 1996 von Claudia Schiffer vorgeführt. Der "Million Dollar Miracle Bra" kostete eine Million Dollar - eine eher preiswerte Variante. Zwischen 1999 und 2005 schlugen die "Fantasy Bras" mit bis zu 15 Millionen Dollar zu Buche.

Victoria's Secret Show 2018 findet in New York statt

Nach Stationen in London, Paris und Shanghai findet die Victoria's Secret Show dieses Jahr wieder in New York statt. Das Dessous-Spektakel geht am 8. November über die Bühne, ausgestrahlt wird es im US-Fernsehen am 2. Dezember. Als Höhepunkt der Präsentation gilt traditionell die Vorführung des "Fantasy Bra". 2018 wurde die Schwedin Elsa Hosk für diese Aufgabe ausgewählt.

Nicht nur ihr Name ist märchenhaft, auch der BH, den die 29-Jährige tragen darf, hat etwas von einem Prinzessinnen-Outfit. Das wertvolle Stück schmücken 2100 Diamanten, im Zentrum steht ein birnenförmiger Diamant von über zwei Karat. Die filigrane Kette ist aus Topasen gefertigt. Insgesamt besitzt der sogenannte " Dream Angels Fantasy Bra" über 71 Karat. Hergestellt wurde er von Atelier Swarovski in 930 Arbeitsstunden. Kostenpunkt: rund eine Million Dollar.

Erstmals wird es eine käufliche Nachbildung des "Fantasy Bra" geben, denn normalerweise lässt Victoria's Secret ihn nur für die Laufstegshow kreieren. Die Replika besitzt natürlich keine Diamanten, sondern "nur" Swarovski-Kristalle. Mit einem Preis von 250 Dollar ist es allerdings trotzdem kein Schnäppchen-BH.