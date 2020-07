Am 4. Juli 1999 gaben sich Victoria (46) und David Beckham (45) das Jawort. Das Promipaar feiert heute die gemeinsamen bisherigen 21 Jahre als Eheleute. An diesem Jubiläum schwelgen das Ex-Spice-Girl ("Wannabe") und der ehemalige Profi-Fußballer mit alten Pärchenfotos und einigen rührenden Worten in Erinnerungen.

"Einen schönen Hochzeitstag, David. Ich kann nicht glauben, dass es 21 Jahre her ist, seitdem wir 'Ich will' gesagt haben", schreibt Victoria Beckham via Instagram zu einem Video-Zusammenschnitt ihrer schönsten Momente als Paar und als Familie. "Vier Kinder, vier Hunde, so viel Lachen und ich liebe dich jeden Tag mehr", so die Sängerin weiter. Das Paar hat die gemeinsamen Söhne Brooklyn (21), Romeo (17), Cruz (15) und Töchterchen Harper (8).

"Die in dem kleinen schwarzen Catsuit"

Auch ihr Ehegatte David Beckham postete zum Hochzeitstag einen ähnlichen Zusammenschnitt von alten Pärchen- und Familienfotos. Dazu gibt er eine Anekdote zum Besten, wie er seine Gattin zum ersten Mal wahrnahm: "Vor ungefähr 23 Jahren saß ich mit Gary Neville in einem Raum und die Spice Girls liefen im Fernsehen und ich drehte mich zu ihm um und sagte: 'Ohhhh, ich mag die in dem kleinen schwarzen Catsuit'", erinnert sich Beckham. "Wer hätte gedacht, dass wir all diese Jahre später unseren 21. Hochzeitstag feiern würden und vier der schönsten und perfektesten Kinder haben. Danke. Ich liebe dich", endet der Beitrag.