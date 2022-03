Victoria und David Beckham spenden eine Million Pfund an Kinder in der Ukraine. In einem emotionalen Instagram-Posting macht der ehemalige Fußballer auf die schlimmen Zustände vor Ort aufmerksam und bittet seine Follower um Mithilfe.

David Beckham und seine Frau Victoria rufen zum Spenden-Engagement für Unicef auf. Der ehemalige Fußballer fühle sich "hilflos", die furchtbaren Bilder aus der Ukraine zu sehen und selbst in Sicherheit zu Hause zu sitzen.

David und Victoria Beckham spenden für die Ukraine

Gegenüber der Zeitung "The Mirror" sagte ein Bekannter des Paares, dass es sich bei der Beckham-Spende um eine Summe von einer Million Pfund handeln soll, die sie im Namen der ganzen Familie getätigt haben. Das Engagement soll den Kindern in der Ukraine zugutekommen und auch andere Menschen anregen, ebenfalls mit Spenden tätig zu werden.

David Beckham erzählt in einem Instagram-Video, wie sehr es ihn schockiert, die Bilder der flüchtenden Kinder in der Ukraine zu sehen: "Kinder werden in der Nacht aus ihrem Bett gerissen, um auf die Flucht zu gehen." Seit zwei Wochen führt Russland einen Krieg in der Ukraine. "Die Bedürfnisse der Familien werden immer größer, es sind ca. siebeneinhalb Millionen Kinder gefährdet", so schreibt es der Fußball-Star in seiner Beschreibung zu dem Video.

"Als ein langjähriger Global-Goodwill-Ambassador“, weiß der vierfache Familienvater, wie erfahren die humanitäre Hilfsorganisation Unicef im Einsatz von Hilfsgütern in Konfliktsituationen ist. Im weiteren Videoverlauf erklärt er, dass Unicef Menschen zur Unterstützung "an der Front hat, während Flüchtlinge über die Grenzen strömen", in der Hoffnung, in den Nachbarländern Zuflucht zu finden.

David Beckham bittet darum, für die Ukraine alles zu geben, was man kann

"Victoria und ich haben im Namen unserer Familie eine Spende geleistet, um den Aufruf in Gang zu bringen", bestätigt er den Einsatz in seinem Instagram-Beitrag. David Beckham schließt den Aufruf an die Fans mit den Worten: "Wir wären so dankbar, wenn Sie sich uns anschließen würden, um Unicef dabei zu helfen, diese unschuldigen Kinder zu unterstützen. Bitte geben Sie heute, was Sie können."

Quellen: Instagram, The Mirror