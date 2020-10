Sehen Sie im Video: Was macht "American Pie"-Darstellerin Tara Reid eigentlich heute?









Mit der Teenie-Komödie "American Pie " wird Schauspielerin Tara Reid 1999 zum Star.



In der Rolle der Victoria "Vicky" Lathum begeistert sie die Fans des Kino-Hits.



Doch was macht Tara Reid eigentlich seit dem Überraschungserfolg?



In den Folgejahren wirkt die Schauspielerin in zahlreichen TV- und Kino-Produktionen mit.



Bekannte Beispiele: "Scrubs – Die Anfänger", "Alone in the Dark" und die "Sharknado"-Reihe.



Neben ihrer Schauspielkarriere betätigt sich Reid als Modedesignerin und Model.



Trotzdem bleibt sie ihrer Paraderolle treu. 2001 und 2012 spielt sie in "American Pie"-Fortsetzungen mit.



An den Erfolg der Kult-Reihe kann sie mit ihren anderen Projekten allerdings nicht anknüpfen.





