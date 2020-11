Sehen Sie im Video: Heidi Klum singt mit Tom – dieses Video bringt sogar hartgesottene Fans zum Fremdschämen.





Heidi Klum ist für ihre freizügige Art bekannt ­– auch auf Instagram.





Nun postet sie ein fast zwei Minuten langes Video, das sie mit ihrem Mann Tom Kaulitz unter der Dusche zeigt.





Die beiden singen immer wieder eine Strophe.





(Reinhorcher)





Heidi fragt ihre Follower: „Can you tell what movie we watched?”





“Wisst ihr, welchen Film wir geschaut haben?”





Unter dem Video beginnt ein munteres Rätselraten.





Doch vielen Fans ist dieser Duschauftritt auch zu viel:





„Muss das unter der Dusche sein? Aufmerksamkeit um jeden Preis…“





„Sich nackt in der Dusche zu filmen ist das eine… aber dieses Filmchen auch noch in aller Öffentlichkeit zu posten. Also entweder sind die beiden Psychos oder sie nehmen Drogen… oder beides zusammen.“





„immer peinlicher“





„Peinlich. Und schrecklich, die kann doch nicht singen, und er ist eine Lachnummer…“









Um welches Lied es sich bei ihrer Duschperformance wirklich handelt, hat Heidi nicht aufgelöst.





Doch es besteht eine gewisse Ähnlichkeit zu "Into the Unknown" aus dem Film "Frozen 2".









