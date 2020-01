Es dürften holprige Wochen sein für den Herzog und die Herzogin von Sussex, für Prinz Harry und seine Frau Meghan. Ihr für das Frühjahr angekündigter Rückzug aus der königlichen Familie und ihr Umzug ins Ausland schlagen Wellen. Und wie das bei Familienangelegenheiten nun mal so ist – zumal bei jenen, die in der Öffentlichkeit ausgetragen werden – muss auch die "bucklige Verwandtschaft" ihren Senf dazugeben. Thomas Markle, der spätestens nach mehreren unangenehmen Auftritten bei seiner Tochter Meghan in Ungnade gefallen sein dürfte, hat sich erneut zu Wort gemeldet, diesmal im britischen Frühstücksfernsehen Good Morning Britain auf ITV. "Was sie vorhaben, ist für mich beschämend. Als Meghan geheiratet hat, wusste sie, dass sie in eine königliche Familie einheiratet, das war ja bereits Harrys Leben. Ich denke, sie haben die Queen und die königliche Familie verletzt. So funktioniert das nicht, dass man in ein anderes Land geht und trotzdem weiter Großbritannien dient. Ich schäme mich für sie und die Königin tut mir leid, ich respektiere und bewundere die Queen." Markle nutzte die Gelegenheit, um gegen seine Tochter auszuteilen und sich bei der Queen lieb Kind zu machen. Ob er seinem Verhältnis zur Tochter damit einen Gefallen getan hat, ist zu bezweifeln. Und dann setzte Markle seine Tochter – erneut – öffentlich unter Druck. "Setzt Dich ins Flugzeug und komme zu mir. Dann reden wir." Bereits im vergangenen Oktober war Thomas Markle erneut an die Öffentlichkeit gegangen, in der Dokumentation eines US-Fernsehsenders. Dort hatte er seine Behauptungen erneuert, wegen eines Herzinfarkts nicht an der Hochzeit seiner Tochter teilgenommen zu haben. "Ich hatte mich vorher bei der Queen entschuldigen wollen, aber die beiden sagten mir, ich solle es lassen. Dann war ich schon auf dem Weg zum Flughafen, als ich einen schlimmen Herzinfakt bekam." Zuvor hatte Meghans Vater Paparazzi-Fotos gefälscht, um sie an die Regenbogenpresse zu verkaufen. Nicht die feine englische Art, mit der man bei Queen und Co. punkten könnte.

