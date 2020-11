Sehen Sie im Video: Queen Elisabeth und Prinz Philip feiern Hochzeitstag – mit besonderem Geschenk ihrer Familie.









Dieses Bild zeigt eine Monarchin, die sich zusammen mit ihrem Ehemann über die Post ihrer Kinder, Enkel und Urenkel freut. Prinz Philip und Queen Elisabeth feiern am Freitag ihren 73. Hochzeitstag. Die Königsfamilie veröffentlichte hierfür ein Foto, das das Ehepaar im Schloss Windsor, dem Wohnsitz der Queen, westlich von London zeigt. Elisabeth trägt auf dem Foto eine Brosche aus Saphiren und Diamanten, die sie während ihrer Flitterwochen in Broadlands in Südengland getragen hatte. Das Paar lernte sich zum erstem Mal bei der Hochzeit von Philips Cousine Marina im Jahr 1934 kennen. 1947, nur zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg heirateten sie in Westminster Abbey. Ein Jahr später brachte Elisabeth ihren ältesten Sohn zu Welt, Prinz Charles, der erst vor kurzem 72 Jahre alt geworden ist. Rund vier Jahre später, im Jahr 1952, betrat Elisabeth nach dem Tod ihres Vaters den Thron, den sie seitdem innehat. Damit ist sie das derzeit am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt. Kein anderer britischer Monarch war länger im Amt. Mit Philip hat sie vier Kinder. Er ist ihr Cousin dritten Grades, Königin Victoria ist ihre gemeinsame Ururgroßmutter.

