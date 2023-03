von Julia Mäurer Videoaufnahmen zeigen Sänger Harry Styles, wie er auf einer Straße in Tokio eine Frau leidenschaftlich küsst. Es soll sich dabei um US-Model Emily Ratajkowski handeln.

Seit der Trennung von Schauspielerin Olivia Wilde gilt Sänger Harry Styles als einer der begehrtesten Singles der Musikbranche. Jetzt scheint der 29-Jährige eine neue Frau an seiner Seite zu haben. Die britische Zeitung "Daily Mail" veröffentlichte Videoaufnahmen, die Styles knutschend in Tokio zeigen. Laut dem Blatt soll es sich bei der Frau, die Styles küsst, um Model Emily Ratajkowski handeln. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die beiden sich auf einer Straße in der japanischen Hauptstadt näher kommen. An ein Auto gelehnt küssen sich die beiden leidenschaftlich. Weitere Bilder zeigen Styles und Ratajkowski beim Tanzen.

2022 trennten sich Harry Styles und Olivia Wilde

Der Brite hat im Rahmen seiner "Love On Tour" zuletzt zwei Konzerte in Tokio gespielt. Nach einer mehrwöchigen Pause wird die Tournee Mitte Mai in Dänemark fortgeführt. Im November vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass Harry Styles und Olivia Wilde ihre Beziehung auf Eis gelegt haben. Die beiden hatten sich während der Dreharbeiten zum gemeinsamen Film "Don't Worry Darling" kennengelernt und waren rund zwei Jahre liiert.

Zu unterschiedliche Prioritäten im Leben sollen der Grund für die Trennung gewesen sein. Während Styles als Musiker um die Welt tourt, war Wilde an Los Angeles gebunden, wo ihre Kinder zur Schule gehen. Die 39-Jährige hat aus ihrer früheren Beziehung mit Schauspieler Jason Sudeikis einen Sohn und eine Tochter. Seit einiger Zeit liefern sich Wilde und Sudeikis einen erbitterten Sorgerechtsstreit um die beiden.

Emily Ratajkowski hingegen befindet sich aktuell im Scheidungsverfahren mit ihrem Noch-Ehemann Sebastian Bear-McClard. Das Paar hat einen gemeinsamen zweijährigen Sohn. Im vergangenen Sommer hatte sich Ratajkowski nach vier Jahren Beziehung getrennt, weil Bear-McClard sie mehrfach betrogen haben soll. Danach wurde die 31-Jährige an der Seite der Comedians Pete Davidson und Eric André gesichtet. Letzterer veröffentlichte am Valentinstag einen Instagram-Schnappschuss, auf dem er gemeinsam mit Ratajkowski nackt zu sehen ist.

Nun also der vermeintliche Flirt mit Musiker Harry Styles. In einer Episode ihres Podcast "High Low with EmRata" hatte sich das Model vor einigen Wochen beschwert, dass sie sich nicht mit Männern treffen könne, ohne dass Paparazzi Fotos schießen. "Jedes Mal, wenn ich zu einem Date gehe, weiß es jeder", sagte Ratajkowski. Styles ist dafür bekannt, dass er möglichst wenig über sein Liebesleben preisgibt. Der Zeitschrift "Rolling Stone" sagte er in einem Interview: "Wenn jemand ein Foto von dir mit jemandem macht, bedeutet das nicht, dass du dich für eine öffentliche Beziehung entschieden hast."

Quellen: "Daily Mail", "People", "Rolling Stone", Podcast "High Low with EmRata"