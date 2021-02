Der frühere NFL-Profi Vincent Jackson ist tot. Er starb mit nur 38 Jahren in einem Hotelzimmer.

Der frühere American-Football-Profi Vincent Jackson ist gestorben. Laut offiziellen Polizeiangaben wurde der Sportler am Montagmittag (15. Februar) tot in einem Hotelzimmer in Brandon, Florida, aufgefunden. Die Umstände des Todes sind noch unklar. Jackson, ehemaliger Wide Receiver der diesjährigen Super-Bowl-Gewinner Tampa Bay Buccaneers, wurde nur 38 Jahre alt.

Wie aus dem Bericht der Behörde vorgeht, habe Jackson aus bislang unbekannten Gründen seit dem 11. Januar 2021 dauerhaft in dem Hotel gewohnt. Das Skurrile: Am 11. Februar gab seine Familie eine Vermisstenanzeige auf, woraufhin Beamte Kontakt zu dem 38-Jährigen aufnahmen. "Nachdem man Jacksons Wohlbefinden festgestellt hatte, wurde der Vermisstenfall annulliert", heißt es in der Meldung. Drei Tage später starb Jackson.

Er trug den Titel des Ehrendeputy

Sheriff Chad Chronister trauert um den ehemaligen NFL-Profi. "Mein Herz schmerzt für die vielen geliebten Menschen, die Vincent Jackson hinterlässt, von seiner Frau und seinen Kindern bis hin zur Buccaneers-Nation, die ihn verehrt hat." Der Sportler sei "ein hingebungsvoller Mann" gewesen, "der seine Familie und seine Gemeinschaft über alles andere stellte". Für sein Engagement - Jackson unterstützte unter anderem Militärfamilien - wurde er gar zum Ehrendeputy ernannt. "Er wird nicht nur von Football-Fans im ganzen Land schmerzlich vermisst werden, sondern auch von den Menschen hier in Hillsborough County", sagt der Sheriff.

Jackson spielte zwölf Saisons in der NFL: sieben bei den San Diego Chargers und fünf bei den Tampa Bay Buccaneers. 2018 beendete er seine Profikarriere.