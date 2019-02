Der US-amerikanische Schauspieler, Talkshow-Gastgeber ("The Vinny Vella Show") und Komiker Vinny Vella ist am Mittwoch gegen 22:25 Uhr in seinem Haus gestorben. Er wurde 72 Jahre alt. Bekannt war er für seine Rolle des Artie Piscano in Martin Scorseses (76) Film "Casino" (1995) und als Jimmy Petrille in der erfolgreichen US-Fernsehserie "Die Sopranos" (1999-2007).

Ein Sprecher des Schauspielers bestätigte die traurige Nachricht dem US-Sender "Fox News". In dem rührenden Statement heißt es: "Traurig teilen wir mit, dass Vinny Vella gestorben ist, und ich bin sicher, dass niemand trauriger ist als er selbst. Vinny liebte das Leben von seiner Familie bis zu seinen Freunden und Fans, er war sicherlich einer der lustigsten und liebenswertesten Schauspieler, die je auf der Leinwand zu sehen waren", so Erik Hoover. "Vinny hatte Integrität und Stolz, die selten zu finden sind [...] Sein verbales Ringen war legendär [...] Wir vermissen dich, mein Junge!"

Vellas son, Vinny Vella Jr., sagte dem Nachrichtensender außerdem, dass sein Vater mit Leberkrebs gekämpft habe. "Mein Vater starb im Beisein seiner Familie, seiner Lieben, seiner Enkel. Alle waren bei ihm als er starb", so sein Sohn weiter. "TMZ" zitiert ihn außerdem mit den Worten: "RIP mein Vater. Ich liebe dich so sehr und ich bin so untröstlich. Du hast keine Schmerzen mehr, kein leid mehr. Ich liebe dich."