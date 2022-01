Schauspieler Bradley Cooper hat im neuen Film von Regisseur Guillermo del Toro eine Hauptrolle übernommen und musste dafür sechs Stunden am Stück nackt vor der Kamera drehen. In dem Thriller "Nightmare Alley", Remake eines Schwarz-Weiß-Films aus den 40er Jahren, spielt Cooper einen Schwindler, der die reiche New Yorker Gesellschaft als Medium an der Nase herumführt. Seine Gegenspielerinnen sind unter anderem Cate Blanchett und Toni Collette. Mit Letzterer musste Bradley Cooper eine Nacktszene im Badezimmer drehen. "Ich kann mich immer noch an den Tag erinnern, an dem ich sechs Stunden lang nackt vor der Crew stand, und es war Toni Collettes erster Tag. Es war ziemlich heftig", sagte der 45-Jährige im Interview mit dem US-Radiosender "KCRW-FM" . Die Szene sei ihm alles andere als leicht gefallen. Trotzdem sei er stolz, in einem Projekt von Guillermo del Toro mitgewirkt zu haben. Der Mexikaner gewann 2018 für seinen Film "Shape of Water" zwei Oscars. Auch "Nightmare Alley" wird als Oscar-Kandidat gehandelt. In Deutschland kommt der Film am 20. Januar in die Kinos.