Im Dezember feierte Schauspielerin Jane Fonda ihren 85. Geburtstag, doch als junge Frau hatte sie Angst, dass sie nicht älter als 30 werden würde. Grund dafür war ihre schwere Bulimie-Erkrankung. Das erzählte Fonda jetzt im Podcast "Call Her Daddy" von US-Bloggerin Alexandra Cooper. "In meinen Zwanzigern fing ich an, als Schauspielerin zu arbeiten. Ich litt extrem an Bulimie. Ich führte ein geheimes Leben. Ich war sehr, sehr unglücklich. Ich bin nicht ausgegangen. Ich habe mich kaum verabredet, weil ich unglücklich war und diese Essstörung hatte. Und dann habe ich auch noch Filme gemacht, die ich nicht besonders mochte", sagte Fonda. Der Druck der Filmbranche und ihrer berühmten Familie habe die Krankheit verstärkt. Die Essstörung begann ihr komplettes Leben zu bestimmen. "Es schadet deinem Aussehen. Man sieht am Ende müde aus. Es wird unmöglich, eine richtige Beziehung zu führen, wenn man das heimlich macht. Der Tag dreht sich nur noch darum, Essen zu besorgen und es zu essen, was voraussetzt, dass man allein ist und niemand weiß, was man tut." Als sie auf die 40 zuging habe sie gedacht: 'Wenn ich so weitermache, werde ich sterben' und erkannt, dass sich etwas ändern muss.