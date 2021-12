"Bachelor in Paradise"-Baby: Das sagt Serkans Ex-Freundin Carina

Es ist die Überraschung der aktuellen "Bachelor in Paradise"-Staffel: Die Kandidaten Samira Klampfl und Serkan Yavuz verkündeten, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Für den 28-jährigen Yavuz war es bereits die zweite Teilnahme an dem RTL-Kuppelformat. 2019 verliebte er sich in die blonde Carina Spack. Und die hat sich nun zu den Babynews ihres Ex-Freundes geäußert. "Ich wünsche den beiden alles Glück der Welt. Ich hoffe, dass es lange hält und dass es kein Baby wird, was alleinerziehend aufwachsen muss. Ich wünsche ihnen, dass sie glücklich werden und dass das Kind auf jeden Fall gesund ist", sagte die 25-Jährige im Interview mit RTL . Sie selbst habe schon länger von den Schwangerschaftsgerüchten gewusst, da sie Instagram-Follower darauf aufmerksam gemacht hätten. Spack und Yavuz waren rund ein Jahr liiert und trennten sich im Herbst 2020. "Mit uns hat es ja nicht so gut geklappt. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass Samira ein ganz anderer Typ ist als ich", sagte Spack.