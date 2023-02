2. Februar 2023

"Bachelorette"-Sieger Alex Hindersmann und RTL-Moderatorin Laura Papendick werden Eltern

Im vergangenen Sommer machten sie ihre Beziehung offiziell, jetzt erwarten sie Nachwuchs: Im August 2022 verkündeten Alexander Hindersmann und Laura Papendick auf Instagram, dass sie bereits seit einem Jahr ein Paar sind. "Ein Jahr voller Erlebnisse, die uns zusammengeschweißt haben. Die uns wachsen lassen haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Danke, dass du mir zeigst was Liebe bedeuten kann", schrieb der 34-Jährige. Nun werden die beiden Eltern wie sie ebenfalls auf Instagram bekanntgaben. Zu einem kurzen Video, in dem ein Ultraschallbild zu sehen ist, kommentierten sie: "Wenn aus Liebe Leben wird. Die Vorfreude ist riesig." Bekannt wurde Hindersmann durch seine Teilnahme an der Kuppelshow "Die Bachelorette". Dort bekam er 2018 die letzte Rose von Nadine Klein, mit der er kurzzeitig liiert war. Papendick arbeitet als Sportmoderatorin für RTL. "Ich freue mich sehr darauf und bin schon jetzt gespannt, was die Zukunft an neuen Abenteuern für uns als Familie bereithält", sagte sie dem Sender nach Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft.

