"Barbie"-Film: Erstes Foto zeigt Ryan Gosling in seiner Rolle als "Ken"

Das Haar blondiert, die Haut braungebrannt, die Bauchmuskeln durchtrainiert: So präsentiert sich Ryan Gosling auf dem ersten offiziellen Foto seines neuen Films "Barbie", das das Filmstudio Warner Bros. Pictures unter anderem auf Instagram veröffentlichte. Der 41-Jährige spielt – unschwer zu erkennen – die männliche Hauptrolle, die Figur "Ken". Die Meinungen zu Goslings Plastik-Look sind gespalten. "OMG. Er ist der perfekte Ken", kommentierte eine Userin. Andere finden, Chris Evans oder Ryan Reynolds wären für die Rolle geeigneter gewesen. Der Streifen soll am 21. Juli 2023 in die Kinos kommen. Regie führt die mehrfach für den Oscar nominierte Amerikanerin Greta Gerwig, die weibliche Hauptrolle der "Barbie" übernimmt Margot Robbie. Die kündigte in einem Interview mit dem Magazin "The Hollywood Reporter" an, der Film werde nicht die üblichen Erwartungen erfüllen. "Was immer Sie denken, wir werden Ihnen etwas völlig anderes liefern – etwas, von dem Sie bisher nicht wussten, dass Sie es haben wollen."