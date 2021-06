Sehen Sie im Video: "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher begeistert mit Bikinifoto – "Endlich einmal nichts wegretuschiert!"









Ronja Forcher teilt Bikini-Foto auf Instagram. Sie habe während der Pandemie zugenommen. Sie motiviert ihre Follower, selbstbewusst zu ihrem Körper zu stehen. Seit 2008 spielt Ronja Forcher die Rolle der Lili Gruber in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“. Die Tochter von Hauptdarsteller Hans Sigl ist es seit ihrer Kindheit gewohnt, vor der Kamera und in der Öffentlichkeit zu stehen. Doch Ronja Forcher will sich nicht von anderen bewerten lassen, schon gar nicht aufgrund ihrer Körpermaße. Über 100 Tausend Fans begleiten sie auf Instagram. Dort teilt der "Bergdoktor"-Star nun ein natürliches Bikini- Foto. Mit einer wichtigen Botschaft. Sie habe in der Pandemie zugenommen, kommentiert sie. "Ich schreibe das, weil es mir auf die Nerven geht, wie die Medienlandschaft schon wieder ein 'neues' Thema gefunden hat, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen." Die 25-jährige kritisiert Schlagzeilen der Medienlandschaft, die „täglich Unsicherheiten schürten“. So auch „Die Angst, nicht wertvoll, nicht liebenswert, nicht erfolgreich zu sein, wenn man nicht als 'dünn' gesehen wird“. Es sei nicht schlimm, führt Ronja aus, durch eine weltweite Pandemie zu- oder abgenommen zu haben. „Dein Wert als Mensch, dein Recht, gesehen und gehört zu werden, steht nämlich ganz unabhängig von irgendeiner Körperform oder Größe.“ Die Follower sind von Ronjas aufrichtigem Posting begeistert. „Du schaust fantastisch aus“ schreibt ein User. Und ein anderer freut sich darüber, dass „endlich einmal nichts wegretuschiert“ worden sei. Ich habe dein Bild gesehen und mein erster Gedanke war : Wow, eine tolle Frau, endlich wird mal nichts per Filter weg retuschiert!!! Herrlich! Danke dir dafür liebe Ronja. Ihren Appell an die Fans beendet die Schauspielerin mit den Sätzen "Lass dir von keinen Überschriften einreden, dass du dich verändern oder anpassen musst. Du bist gut so, wie du gerade bist. Punkt aus Ende." Das Foto mit der klaren Botschaft wurde bereits über 20.000 mal geliked.

