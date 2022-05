So schnell kann es gehen, dass man von der Rolle der Lady Rose Aldridge in ein ganz anderes berufliches Fahrwasser wechselt. Nach ihrer erfolgreichen Darstellung der Pamela Anderson in der Mini-TV-Serie "Pam & Tommy" soll James direkt bei der Rolle eines Sexsymbols bleiben und das Achterbahn-Leben der verstorbenen Anna Nicole Smith nachstellen. Anna Nicole Smiths Freunde, Reality-Show-Stars Patrik Simpson und Pol Atteu, möchten ein Biopic des einstigen Playmates verfilmen und die heißeste Anwärterin soll laut des Newsportals "The Mirror" derzeit Lily James sein. Anna Nicole Smith starb 2007 im Alter von nur 39 Jahren an einer Überdosis. Die beiden Freunde sagen: "Der Film, der auf ihrem Buch 'Portrait Of An Icon' basiert, wird die Wahrheit erzählen und einige unanständige Erinnerungen haben."