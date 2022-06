7. Juni 2022

"Free the nipple": Kylie Jenner trägt provokanten Bikini von Jean Paul Gaultier

Wenn auf Instagram ein Bild veröffentlicht wird, auf dem eine weibliche Brustwarze zu sehen ist, dann dauert es meist nicht lange und die Aufnahme wird gelöscht. Das sehen die Richtlinien der Fotoplattform vor. Männliche Brustwarzen werden hingegen nicht zensiert. Eine Ungerechtigkeit, die schon lange von Feministinnen kritisiert wird. Unternehmerin Kylie Jenner hat sich offenbar der "Free the nipple"-Bewegung angeschlossen und auf Instagram einen eleganten Weg gefunden, die Vorgaben zu umgehen: Sie zeigte sich in einem Bikini mit Brustwarzen-Motiv. "Free the nipple", kommentierte die 24-Jährige ihre Schnappschüsse. Der hautfarbene Zweiteiler stammt aus einer Design-Kollaboration zwischen Modemacher Jean Paul Gaultier und Stylistin Lotta Volkova. Das Modell wird unter dem Namen " The Naked Bikini" für 325 Dollar verkauft. Die Aufnahmen von Jenner entstanden in Utah, wo sie aktuell ihren Urlaub verbringt.





