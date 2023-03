Potter wird Papa: Freundin von Daniel Radcliffe ist schwanger

"Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe wird zum ersten Mal Vater. Der 33-Jährige und seine fünf Jahre ältere Freundin Erin Darke erwarten ein gemeinsames Kind. Das bestätigte ein Sprecher Radcliffes unter anderem dem US-Magazin "People" . In welchem Monat die Amerikanerin schwanger ist, verriet das Paar nicht. Die britische Zeitung "Daily Mail" veröffentlichte Fotos, die Radcliffe und Darke gemeinsam in New York zeigen. Der Babybauch der 38-Jährigen ist deutlich zu erkennen. Radcliffe und Darke hatten sich 2012 während der Dreharbeiten zu dem Film "Kill Your Darlings" kennengelernt. Die beiden halten ihre Beziehung so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Als Schauspieler wolle er, dass die Menschen über seine Arbeit sprechen, sagte Radcliffe im vergangenen Jahr dem "Hollywood Reporter"