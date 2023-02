15. Februar 2023

Die "Let's Dance"-Tänzer Renata und Valentin Lusin werden Eltern

Am Freitag beginnt die neue Staffel "Let's Dance", doch eine Profitänzerin wird kurzfristig fehlen: Renata Lusin kann nicht an der 16. Staffel teilnehmen und das aus einem schönen Grund: Die 35-Jährige ist schwanger. Das gaben sie und ihr Mann Valentin Lusin bekannt. Der 35-Jährige ist ebenfalls Profitänzer in der RTL-Show. "Es ist unser langjähriger Wunsch. Ein paar Jahre probieren wir und jetzt hat es geklappt. Und deswegen möchte ich einfach nichts riskieren und auch auf den Rat der Ärzte hören", sagte Renata Lusin. Die gebürtige Russin kam im Alter von 16 Jahren nach Deutschland, um sich ganz auf den Tanzsport zu konzentrieren. Ihr Partner auf dem Parkett wurde damals der gleichaltrige Valentin Lusin, in den sie sich verliebte. Seit 2014 ist das Paar verheiratet. Der werdende Vater reagierte freudig, aber überrascht auf die Babynews: "Es war ein sehr schöner Moment, aber sehr unerwartet. Wir haben es halt dann doch nicht erwartet irgendwie. Oder ich, ich habe es nicht erwartet in dem Moment, als Renata mir das gesagt hat, mit einem Schwangerschaftstest am Frühstückstisch", sagte Valentin Lusin im RTL-Interview. Für seine Frau wurde bei "Let's Dance" bereits Ersatz gefunden: Profitänzerin Malika Dzumaev wird Renata Lusin vertreten.

