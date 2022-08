23. August 2022

Familie Cooper wieder vereint: "O.C. California"-Selfie begeistert Fans

Anfang der 2000er war die Teenie-Serie "O.C., California" in aller Munde. Melinda Clarke, die in der Show Julie Cooper spielte, machte nun den Fans eine Freude: Auf Instagram postete sie ein aktuelles Selfie von sich und ihrer "O.C., California"-Familie. Die Schauspielerin traf bei einem Event in Charleston auf Mischa Barton, die in der Serie ihre Tochter Marissa verkörperte und Tate Donovan, in der Show als Jimmy Cooper bekannt. "Das hier ist passiert! Ein Wiedersehen mit der Familie Cooper! Diese beiden zu sehen hat mir das Herz erwärmt", schrieb Clarke zu dem Schnappschuss und kassierte dafür über 37.000 Likes. Auch andere ehemalige "O.C."-Kollegen und Kolleginnen kommentierten das Bild, darunter Rachel Bilson, die Summer Roberts spielte. Die beiden haben einen gemeinsamen Podcast zur Serie, die von 2003 bis 2007 lief.





