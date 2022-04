Im August beginnen in Großbritannien die Dreharbeiten für die sechste Staffel der Netflixserie "The Crown". Die Produzenten der Show verraten in der Regel nicht vorab worum es in den neuen Episoden gehen wird, doch ein jetzt veröffentlichter Casting-Aufruf lässt aufhorchen. Das Branchenmagazin "Variety" berichtet, dass die Macher eine Darstellerin suchen, die der jungen Kate Middleton sehr ähnlich sehe. Konkret geht es um Anfang der Nullerjahre, als die Britin ihr Studium an der schottischen Universität St Andrews begann und dort William kennenlernte. Auch Schauspieler, die den Prinzen sowie seinen Bruder Prinz Harry als Teenager verkörpern, werden derzeit gecastet . Im November soll zunächst die fünfte Staffel von "The Crown" ausgestrahlt werden, die die 90er Jahre im britischen Königshaus thematisiert.