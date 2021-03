"Wonder Woman"-Gal Gadot erwartet ihr drittes Kind

Die israelische Schauspielerin Gal Gadot, vor allem bekannt durch ihre Auftritte als "Wonder Woman", ist erneut schwanger. Mit einem süßen Familienposting gab die 35-Jährige die Neuigkeit auf Instagram bekannt. Auf dem Foto sind neben ihrem Mann Yaron Varsano auch ihre beiden Töchter Alma und Maya zusehen. Gadot und Varsano sind seit 2008 verheiratet, ihre ältere Tochter ist neun Jahre alt, die jüngere wird in wenigen Tagen vier. Mit ihr war die Schauspielerin schwanger, als sie 2016 den Blockbuster "Wonder Woman" drehte. Die Fortsetzung " Wonder Woman 1984" kam im vergangenen Jahr in die Kinos. Ein dritter Teil ist ebenfalls geplant. Wann die Dreharbeiten beginnen sollen, steht aber noch nicht fest.