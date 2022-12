Aaron Carter kehrt in seine Heimat Florida zurück. Seine sterblichen Überreste sollen von der Familie beigesetzt werden. Der verstorbene Popstar wurde eingeäschert und er soll nun an zwei verschiedenen Orten verteilt werden, so berichtet es das amerikanische Newsportal TMZ . Carters Mutter sagte, dass die Asche des Sängers mit der Asche seiner verstorbenen Schwester Leslie – sie starb 2012 (auf dem Bild links) – zusammengeführt werden soll. Im kommenden Frühjahr wird ein Teil der sterblichen Überreste beider dann bei den Florida Keys ins Meer gestreut. Der andere Teil soll aufbewahrt werden, um irgendwann mit ihrer Mutter beerdigt zu werden. Momentan befindet sich die Urne Aaron Carters im Besitz seiner Zwillingsschwester Angel (auf dem Bild rechts), Leslies Urne soll sich im Besitz ihres Ehemannes Mike befinden.