2. März 2023

Ablenkung vom Ehe-Aus: Sylvie Meis entspannt in Mexiko

Ziemlich überraschend hatten Moderatorin Sylvie Meis und Künstler Niclas Castello nach nur zweieinhalb Jahren das Ende ihrer Ehe verkündet. Die beiden hätten feststellen müssen, "dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind", hieß es in einer Erklärung des Paares. Als die Trennung publik wurde, war Sylvie Meis ganz weit weg von ihrer Wahlheimat Hamburg und den Schlagzeilen in Deutschland. Die 44-Jährige ist aktuell in Mexiko, feierte dort den Geburtstag ihres besten Freundes André Borchers. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Meis mehrere Fotos, die im Ferienparadies Tulum entstanden sind. Zuletzt zeigte sie sich barfuß, aber perfekt gestylt im kleinen Schwarzen und kommentierte: "Es ist ein Dschungel da draußen." Ob sie damit nur die Umgebung vor Ort oder ihre aktuelle Lebenssituation meint, sei dahingestellt.

