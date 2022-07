Adele verkündet neue Termine für ihre abgesagten Las-Vegas-Konzerte

Für viele ihrer Fans war es ein Schock: Zu Beginn des Jahres sagte Sängerin Adele ihre geplanten Konzerte in Las Vegas ab und das nur 24 Stunden, bevor der erste Auftritt der 34-Jährigen stattfinden sollte. Die Show sei einfach nicht rechtzeitig fertig geworden, auch aufgrund zahlreicher Corona-Erkrankungen innerhalb ihres Teams, erklärte Adele damals unter Tränen in einem Video . Jetzt hat die Britin die Ersatztermine für ihre Konzerte verkündet: Zwischen dem 18. November 2022 und dem 25. März 2023 wird Adele an mehreren Wochenenden im berühmten "Caesars Palace" in Las Vegas auftreten. Neben den bisher geplanten 24 Shows gibt es nun sogar acht zusätzliche. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie begeistert ich bin, dass ich endlich diese neu angesetzten Shows ankündigen kann. Es hat mir wirklich das Herz gebrochen, sie absagen zu müssen", schrieb Adele auf Instagram. Die Entscheidung, die Konzertre im Januar abzusagen, hält sie nach wie vor für richtig, auch wenn sie bei zahlreichen Fans auf Unverständnis stieß.