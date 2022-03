Im Januar wurden Oliver und Amira Pocher Opfer eines Einbruchs. Das Paar lebte nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer für mehrere Monate im Haus von Pietro Lombardi. Dort stieg der Einbrecher ein, während die Pochers zu Hause waren. Ein Erlebnis, das Amira Pocher noch sehr lange beschäftigt hat, wie sei jetzt in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet. "Ich konnte anfangs die Kinder nicht allein in ihren Zimmern schlafen lassen. Ich habe den Kleinen zu mir geholt und Olli hat beim Großen geschlafen. Ich habe auch jeden Abend unter die Betten geguckt, in jeden Schrank – in jedem Raum. Ich habe alles durchsucht, ob da irgendwo jemand ist. Das Schlimme daran ist ja, dass der Einbrecher gekommen ist, obwohl wir zu Hause waren. Und vielleicht hat er ja gesehen, dass da noch mehr zu holen ist, und kommt irgendwann wieder", sagte die 29-Jährige. Ihren Mann hat der Vorfall offenbar nicht so mitgenommen. "Es war nicht unser Haus, was es für uns etwas leichter gemacht hat, damit umzugehen", sagte Oliver Pocher. Inzwischen wohnt das Paar mit seinen beiden Söhnen wieder in den eigenen vier Wänden. "Mit dem Umzug zurück in unser Haus ist es jetzt wieder besser geworden. Wir haben ein sehr gutes und neues Sicherheitssystem," sagte Amira Pocher.