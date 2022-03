"Hatte es satt, mich im Spiegel anzusehen": Amy Schumer erklärt ihre Fettabsaugung

Mitte Januar machte Amy Schumer auf Instagram publik, dass sie sich einer Fettabsaugung unterzogen hat. Die Komikerin postete ein Foto , das sie im Badeanzug am Strand zeigt. "Ich fühle mich gut. Endlich. Es war ein langer Weg, danke, dass ihr mir geholfen habt, meine Kraft zurückzubekommen", kommentierte Schumer ihren Beitrag und verlinkte mehrere Ärzte. Dem US-Magazin "The Hollywood Reporter" erklärte die Schauspielerin nun, warum sie sich unters Messer gelegt hat. "Es geht nicht darum, dass ich toll aussehen muss, denn ich war nie dafür berühmt, heiß zu sein. Aber ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich es satt hatte, mich im Spiegel zu betrachten", sagte Schumer. Sie habe sich endlich wieder wohl in ihrem Körper fühlen wollen. Nur durch eine Ernährungsumstellung und mehr Bewegung habe sie ihre Figur nicht verändern können, so die 40-Jährige. "Jeder, der vor der Kamera steht, macht diesen Scheiß, ich wollte nur ehrlich sein."