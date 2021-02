Im November gab Ex-Bachelor Andrej Mangold die Trennung von seiner Freundin Jenny Lange bekannt, die er in der RTL-Kuppelshow kennengelernt hatte. "Sie ist 27, ich bin 34. Ich denke schon eher an Familie. Sie ist vielleicht noch nicht so angekommen wie ich. Wir waren einfach an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben", sagte Mangold jetzt über die Gründe für die gescheiterte Beziehung . Seinen Instagram-Followern verriet er in einer Fragerunde weitere Details aus seinem Privatleben. Auf die Frage, ob er bereits fremdgegangen sei, antwortete Mangold: "Ja, bin ich in der Tat schon mal. Mit Anfang 20 in meiner dritten Beziehung. Meine schlechte Ausrede war Alkohol, aber ehrlich gesagt war ich einfach zu feige, es vorher zu beenden. Da bin ich nicht stolz drauf, eine Frau so verletzt zu haben, und es war eine einmalige Sache." In einer späteren Beziehung habe ihn "das Karma wieder eingeholt", schreibt Mangold weiter, ohne Details zu nennen.