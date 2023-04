27. April 2023

Angelina Jolie mit Sohn Maddox bei Staatsbankett im Weißen Haus

US-Präsident Joe Biden hat im Weißen Haus ein Staatsbankett zu Ehren des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol und dessen Frau Kim Keon Hee ausgerichtet. Zu den rund 200 Gästen aus Politik und Gesellschaft zählten auch Angelina Jolie und ihr Sohn Maddox. Der 21-Jährige ist das erste Kind des Filmstars, wurde in Kambodscha geboren und mit wenigen Monaten von Jolie adoptiert. Auf dem berüchtigten Flug 2016 der damals noch vereinten Jolie-Pitt-Familie soll unter anderem ein Disput zwischen Maddox und Brad Pitt für das Ehe-Aus des Hollywoodpaars geführt haben. Seither hieß es immer wieder in US-Medien, dass sich der junge Mann auf die Seite seiner Mutter geschlagen habe. Und die beiden haben eine besondere Beziehung zu Korea: Maddox startete 2019 in Seoul ein Studium, Mama Jolie brachte ihn dafür persönlich hin. "Ich versuche, nicht zu weinen", sagte sie damals, während Kommilitonen sie filmten. Als die Corona-Pandemie in Korea zu wüten begann, holte sie ihren ältesten Sohn wieder nach Hause. Das Foto zeigt Jolie und Maddox bei der Ankunft im Weißen Haus. Ebenfalls eingeladen war etwa die US-Snowboard-Olympiasiegerin Chloe Kim. Für das Essen war der US-koreanische Starkoch Edward Lee verantwortlich. Mehr