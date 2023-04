30. April 2023

Arnold Schwarzenegger sendet schweinische Grüße via Instagram – und begrüßt neues Familienmitglied

Glücklich lächelt Arnold Schwarzenegger in die Kamera und sitzt in einem gemütlichen Sessel, im Hintergrund ist eine gepflasterte Terrasse zu sehen. Auf seinem Schoß kuscheln Hund Cherry und Schweinchen Schnelly. Damit wächst der kleine Bauernhof des "Terminator"-Darstellers weiter. Der ehemalige Bodybuilder hat schon Esel Lulu und Mini-Pferd Whiskey bei sich. Auf Instagram gefällt das Posting bereits mehr als 400.000 Fans. Seine Fans zeigen sich begeistert, einige nehmen es auch humorvoll. So kommentiert ein Follower: "Sie hat deine Augen." Mit 75 Jahren ist Schwarzenegger also nochmal Schweinchen-Papa geworden. Das bringt sicher Glück.