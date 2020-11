3. November 2020

Ashley Graham feiert Geburtstag in der Badewanne

Am 30. Oktober feierte Model Ashley Graham ihren 33. Geburtstag und auf ihrem Instagram-Account hat sie jetzt einige Eindrücke von dem Tag geteilt. "Perfekter Geburtstag mit meinen Jungs", kommentierte die Amerikanerin mehrere Schnappschüsse, die sie beim Wandern in der Natur zeigen. Zu sehen ist unter anderem ihr Mann, Regisseur Justin Ervin, und der gemeinsame Sohn Isaac, den sie auf dem Rücken trägt. Graham teilte auch ein Foto vom Geburtstagskuchen und am Ende des Tages ging es für sie in die Badewanne. Auch davon zeigt sie ihren fast zwölf Millionen Followern eine Aufnahme. Die feiern Graham nicht nur für ihren entspannten Umgang mit ihren Achselhaaren, sondern auch für den Wahlaufruf, den sie mit ihrem Posting verbindet.

Mehr