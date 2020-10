19. Oktober 2020

Ashley Graham posiert nackt vor dem Spiegel

Ashley Graham fühlt sich wohl in ihrem Körper - und präsentiert ihn auch gerne ihren Instagram-Followern. Das Model möchte mit ihren authentischen Fotos anderen Frauen Mut machen und zeigen, dass kein Körper perfekt ist - und es auch gar nicht sein muss. Außerdem will sie klarmachen, dass sich vor allem durch die Geburt eines Kindes einiges verändern kann. Graham ist vor neun Monaten Mutter geworden und zeigt seither ganz offen ihre Dehnungsstreifen, auf die sie ganz offensichtlich stolz ist. Auf einem aktuellen Schnappschuss zeigt sich die 32-Jährige nackt vor dem Spiegel und schreibt dazu "nackie big girl", also "nacktes großes Mädchen". Von ihren Followern gibt es ausschließlich Lob für das Bild. Einige User stören sich allerdings an dem Wort "big" und finden etwa: "Ich hasse es, dass dies als 'großes Mädchen' gesehen wird. Ich sehe nichts als eine schöne, natürlich kurvige Frau in all ihrer Pracht ... Super sexy und weiblich" oder "Wohl eher "nacktes wunderschönes Mädchen", kommentieren ihre Fans.

