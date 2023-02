Model Ashley Graham hat in der US-Talkshow von Chelsea Handler ihre Entscheidung gerechtfertigt, ihre Zwillinge Malachi und Roman nicht länger als fünf Monate zu stillen. "Bei meinem ersten Kind habe ich gesagt: 'Ich kann nur stillen. Das ist der richtige Weg. Dann bekam ich die Zwillinge und dachte: 'Ich mache das nicht. Das funktioniert hier nicht. Ihr beide wollt [meine Brüste]. Das ist eine Menge Arbeit." Graham brachte im Januar 2020 ihren Sohn Isaac zur Welt. Zwei Jahre später wurden die Zwillinge Malachi und Roman geboren. Als die fünf Monate alt waren, habe sie begonnen, ihnen die Flasche zu geben, erzählte Graham. "Es fühlte sich an, als würde ich eine ganze Nation ernähren." Sie sei völlig erschöpft gewesen. Viele Menschen hätten eine gewisse Erwartung, wie man sein Kind zu füttern habe, so die 35-Jährige. Eine Tatsache, die sie ärgert und mit ihrer Geschichte ändern will. Ihre Zwillinge seien "stark und glücklich". "Deshalb sollten wir den Leuten nicht vorschreiben, wie sie ihre Kinder ernähren sollten", sagte sie.