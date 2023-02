Ashton Kutcher war "stinksauer" über Memoiren seiner Ex-Frau Demi Moore

2019 veröffentlichte Schauspielerin Demi Moore ihre Autobiografie "Inside Out" , in der sie schonungslos über ihr Leben auspackte. Unter anderem verriet sie, dass sie kurz nach Beginn ihrer Beziehung mit Ashton Kutcher schwanger wurde, das Kind aber im sechsten Monat verlor . Um den Verlust zu verarbeiten, habe sie wieder angefangen Alkohol zu trinken, obwohl sie seit 20 Jahren trocken war. Zudem beschuldigte sie Kutcher, er habe sie gegen ihren Willen zu Dreiern mit anderen Frauen genötigt. Der Schauspieler hat sich jetzt in einem Interview mit dem Magazin "Esquire" zu Moores Memoiren geäußert und gibt zu, dass er "stinksauer" darüber war. Kutcher und Moore sind seit 2013 geschieden. Zwei Jahre später hat der 44-Jährige seine Kollegin Mila Kunis geheiratet. Die beiden Schauspieler haben zwei gemeinsame Kinder und führen ein eher zurückgezogenes Leben. "Ich war endlich an einem Punkt angelangt, an dem die Presse mich und Mila, mein Leben und meine Familie wirklich in Ruhe gelassen hatte. Und dann, am nächsten Tag, sind [die Paparazzi] an der Schule meiner Kinder", erinnert er sich an den Erscheinungstermin von Moores Buch. Inzwischen habe er jedoch seinen Frieden damit gemacht und erwähnt sogar, dass er noch immer Kontakt zu Moores drei erwachsenen Töchtern Rumer, Tallulah und Scout pflege.