7. Mai 2023

Aufregung um TV-Auftritt von Schauspielerin Nina Bott

Seit 2012 ist Moderatorin Nina Bott mit ihrem Partner Benjamin Baarz liiert, die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Auf ihrem Instagram-Account teilt die 45-Jährige vergleichsweise viel aus ihrem Privatleben, doch ein Detail wollte sie offenbar nicht verraten: dass sie und Baarz verlobt sind. Darüber sprach aber Moderatorin Annett Möller in der RTL-Sendung "Gala", als Bott zu Gast war. Denn der Moderatorin sei der Verlobungsring aufgefallen, ebenso wie vorher schon einigen Instagram-Followern, sagte Gala-Redaktionsleiterin Kristina Scholler dem stern.

Nina Bott wirkte überrumpelt und sagte hinterher auf Instagram: "Das war so nicht nur nicht geplant, sondern ehrlich gesagt hatte ich sogar explizit darum gebeten, das Thema Verlobung nicht anzusprechen. Denn eine der Redakteurinnen kenne ich schon lange privat und sie wusste das schon seit vielen Monaten."

Einige Stunden später ergänzte sie diese erste, emotionale Stellungnahme via Instagram. Denn die Redaktion von Gala TV hatte der Schauspielerin noch vor der Ausstrahlung angeboten, die Stelle herauszuschneiden. Dieses Angebot habe sie abgelehnt: "Es ist nichts wofür ich mich schäme, das ist ja auch eine sehr schöne Nachricht."

Auch Redaktionsleiterin Kristina Scholler äußerte sich dazu: "Annett hat Nina in der Sendung auf einen möglichen Verlobungsring angesprochen. Sie hat es bejaht und die Fragen beantwortet. Nach der Aufzeichnung haben wir Nina Bott mehrmals angeboten, den Part aus der Sendung rauszulassen. Sie hat mündlich als auch schriftlich mehrfach abgelehnt."

Das betonte die Schauspielerin nun auch auf Instagram. Es sei nicht ihre Absicht gewesen, Gala zu diskreditieren. Sie sei menschlich im ersten Moment enttäuscht gewesen, aber: "Mit dem Magazin hat das nichts zu tun." Sauer sei Bott am Sonntagnachmittag schon nicht mehr gewesen: "Ich bin meiner Freundin nicht böse, wir haben das geklärt."

