26. August 2020

Aurelio Savina hatte 2000 Sexpartnerinnen

Der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat Aurelio Savina ist derzeit in der TV-Now-Show "Like Me - I'm Famous" zu sehen. In der zweiten Folge wollte Konkurrentin Juana Princess beim Flaschendrehen von ihm wissen, mit wie vielen Frauen er schon Sex hatte. Seine Antwort überraschte: "Es waren so 2000." Den verdutzten Promis versicherte der 42-Jährige, dass das kein Scherz sei: "Nein, ich verarsche nie", sagte er. "Ich habe oft 'nein' gesagt. Ich habe dadurch sehr viel gelernt", erklärte er weiter. Von Party-König Don Francis bekam er Zuspruch: Ab einem gewissen Alter käme man nun einmal auf eine so hohe Zahl, er habe etwa mit 1000 Frauen Sex gehabt, sagte er. Ex-"Love Island"-Kandidat Yasin Cilingir reagierte dagegen mit Unverständnis: "Ich habe diese Erfahrung nicht!"

