Schon auf Wohnungssuche in Köln: Das "Bachelor"-Paar zieht zusammen

Erst in der vergangenen Woche hatten Niko Griesert und Michèle de Roos mitgeteilt, dass sie doch liiert sind, jetzt geht alles ganz schnell: Das Paar aus der Kuppelshow "Der Bachelor" will zusammenziehen. Die beiden sind bereits auf Wohnungssuche in Köln. Wie Griesert auf Instagram erzählte, haben sie sich am Wochenende zwei Wohnungen angeguckt. Er verriet auch, wie die Traumwohnung der beiden aussehen müsste: mindestens 70qm und ein Zimmer als Büro sollte sie haben - denn Griesert will im Home Office arbeiten. Er wird aus Osnabrück zu de Roos und ihren beiden Katzen nach Köln ziehen. In die Domstadt ist kürzlich übrigens auch Mimi Gwozdz gezogen. Sie war die eigentliche "Bachelor"-Gewinnerin, doch nach dem Finale hat sich Niko Griesert doch wieder für die zweitplatzierte Michèle de Roos entschieden. Jetzt leben alle drei in derselben Stadt.