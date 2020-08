12. August 2020

"Bachelor" Sebastian Preuss spricht über seinen Unfall und zeigt sich mit neuer Frau

Ende Mai verunglückte "Bachelor" Sebastian Preuss bei einem Motorradunfall schwer. Der 30-Jährige zog sich komplizierte Brüche zu und verbrachte fünf Wochen Im Krankenhaus. Zehn Tage lag er sogar auf der Intensivstation. Das verriet Preuss jetzt in einer Instagram-Fragerunde mit seinen Followern. Genaue Details seiner Verletzungen wollte er nicht nennen, nur so viel: "Mein Unterarm war gebrochen, mein Becken war mehrfach gebrochen und mein Unterschenkel war gebrochen. Insgesamt hatte ich neun Brüche." Trotz des schweren Unfalls will er, so bald es möglich ist, wieder aufs Motorrad steigen. Sein Traum sei es mit seiner Maschine von München bis nach Südafrika zu fahren, sagte Preuss. Vielleicht muss er diese Reise ja nicht allein unternehmen, denn der Münchner gestand auch, dass es eine neue Frau in seinem Leben gibt. Preuss teilte ein Foto, das die beiden zusammen im Park zeigt. "Es gibt da jemanden, den ich sehr gern hab", kommentierte er. Das Gesicht seiner neuen Flamme zeigte er allerdings nicht.

