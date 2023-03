Als Kandidat der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" wurde Zico Banach 2021 zum Publikumsliebling . Anschließend war er auch im Format "Bachelor in Paradise" zu sehen. Auf Instagram verriet Banach jetzt, dass er vor seinem Auftritt im TV täglich Sport gemacht und seine Ernährung eingeschränkt habe, um möglichst durchtrainiert zu sein. Als Kind war er demnach "eher moppelig" und auch bis heute sei er nicht immer zufrieden mit seinem Körper. Vor allem die Kilos an Bauch und Hüfte würden ihn stören. Deshalb hat sich der Kölner für eine Fettabsaugung entschieden. "Ein Tabuthema für die meisten Männer, aber ich wollte kein Geheimnis daraus machen und einfach mal ein Zeichen setzen. Wie viele Frauen lassen sich heutzutage operieren und es wird als selbstverständlich angesehen? Wieso habe ich als Mann nicht auch ein Recht darauf, mich wohl zu fühlen?", schreibt Banach. Nur durch Sport und strenge Ernährung würde er nicht die angestrebten Ergebnisse erzielen. "Um mein gewünschtes Körperziel zu erreichen und halten zu können, müsste ich circa sieben Jahre konstant Diät halten. Möchte ich dauerhaft meine Lebensqualität für diesen Körper so krass einschränken? Definitiv nein", so der 31-Jährige. Trotzdem warnt er auch: "Das bedeutet nicht, dass man sich jetzt gehen lassen kann, und sich einfach operieren soll!"