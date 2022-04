2. April 2022

Badmómzjay ziert als erste Rapperin das "Vogue"-Cover

Die Rapperin Jordan Napieray alias Badmómzjay hat es auf das Cover der deutschen Ausgabe der Modezeitschrift "Vogue" geschafft. Sie versuche eine Stimme dafür zu sein, was ihre Fans, Followerinnen und Follower "sich nicht trauen zu sagen", so die 19-Jährige. Leute schrieben ihr oft, sie habe mit einem ihrer Songs in Worte gefasst, was sie schon immer sagen wollten. "Ich habe eine Wirkung auf Menschen. Ich höre oft, dass ich sehr beruhigend bin. Dass ich Leuten durch meine Energie Angst und Trauer nehmen kann", so Badmómzjay.

Erkennungszeichen der 2002 in Brandenburg an der Havel geborenen Musikerin sind die roten Haare. Mit ihrem Debüt "badmómz" hatte sie bei den MTV Europe Music Awards 2021 als "Best German Act" gewonnen. Der Track "Tu Nicht So" schaffte es auf den Soundtrack des Computerspiels "Fifa 22".

