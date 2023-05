14. Mai 2023

Kritik an ihrem ESC-Kleid: So souverän reagiert Barbara Schöneberger

Sie weiß, wie sie mit Kritik umgehen muss. Nachdem Zuschauer:innen ihr für die ESC-Moderation gewähltes, pinkes Kleid, kritisiert hatten, reagierte Barbara Schöneberger äußerst souverän und mit einer großen Portion Ironie. "Ich hab soviel Lob für mein ESC- Kleid bekommen (schrecklich, grauenvoll, ich schalte um!) Deshalb hier nochmal in voller Schönheit. Es sind übrigens Macarons, keine Cheeseburger", schrieb sie zu einem Bild von sich in besagtem Macaron-Dress. Mehr