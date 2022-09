04. September 2022

Glamour-Paar: Warum sich Tom Brady und Gisele Bündchen gerade streiten

Sie gelten als das Glamour-Paar schlechthin, doch zwischen Tom Brady und Gisele Bündchen soll es derzeit kriseln. Grund ist seine Rückkehr in den Profisport, nachdem er eigentlich bereits in Rente gegangen war. Bündchen soll darüber wütend sein, immerhin sei sie schon jahrelang alleine für die Kinder zuständig gewesen. Schon im August fehlte Brady beim Training seines Teams. Damals deutete er private Probleme an. "Es ist alles persönlich. Jeder hat andere Situationen, mit denen er zu tun hat. Wir alle haben wirklich einzigartige Herausforderungen in unserem Leben. Ich bin 45 Jahre alt, Mann. Da gibt es eine Menge Dinge zu tun", sagte er.

