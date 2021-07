9. Juli 2021

Bella Hadid postet Bild mit neuem Freund – und es ist nicht The Weeknd

"Gesund, am arbeiten und geliebt", schreibt Bella Hadid zu einer Reihe Fotos, die das Model auf Instagram veröffentlicht hat. Der letzte Schnappschuss in der Bildergalerie sorgt für Verwunderung. Denn darauf ist zu sehen, wie Hadid sich an einen mysteriösen Mann schmiegt. US-Berichten zufolge soll es sich bei ihm um Art-Director Marc Kalman handeln, mit dem Hadid bereits zuvor gesichtet wurde. In der Vergangenheit hatte Hadids On-Off-Beziehung mit Musiker The Weeknd für Furore gesorgt.

Mehr