Ben Affleck hat Jennifer Lopez ein besonderes Geschenk zum Valentinstag gemacht. Der 49-Jährige drehte eine personalisierte Version ihres Musikvideos zur Single "On My Way (Marry Me)". Die Ballade ist der Titelsong zu Lopez neuem Kinofilm "Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick". In dem rund vier Minuten langen Clip, den Affleck bearbeitete, sind zahlreiche Aufnahmen von ihm und Lopez zu sehen. Zum Teil sind es Kinder- und Jugendbilder, zum Teil Fotos aus ihrer Beziehung Anfang der Nullerjahre. "Der Film hat mich dazu gebracht, über die wahre Liebe nachzudenken, über ihre unerwarteten Wendungen und darüber, dass sie, wenn sie echt ist, tatsächlich ewig dauern kann. Das hat mein Herz wirklich zum Schmelzen gebracht", schrieb Lopez in einem Newsletter an ihre Fans. Sie und Affleck trennten sich 2004 nach zweijähriger Beziehung. Seit dem vergangenen Jahr sind der Schauspieler und die Sängerin wieder ein Paar.