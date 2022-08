Schlappe 30 Millionen US-Dollar: Ben Affleck verkauft seine Villa in Los Angeles

Rund 1250 Quadratmeter Luxus warten auf den Käufer von Ben Afflecks Villa in Pacific Palisades, einem Stadtteil von Los Angeles, Kalifornien. Der Schauspieler ließ sein Anwesen kürzlich für rund 30 Millionen Dollar inserieren, berichtet das " Wall Street Journal ". Das Haus bietet sieben Schlafzimmer, eine Garage für drei Autos, ein Kino, ein üppiges Büro und ein Esszimmer mit standesgemäßem Kronleuchter. Ein begehbarer Weinschrank und ein Fitness-Studio sind ebenfalls im Preis enthalten. In der Nachbarschaft leben andere Promis wie etwa Matt Damon oder Hilary Swank. Die große Villa kaufte Affleck vor vier Jahren für rund 19 Millionen Dollar, heißt es – ein netter Gewinn, den der frisch verheiratete Hollywood-Star in Geschenke für seine Frau Jennifer Lopez investieren könnte.